¿Qué descuentos ofrece Mercado Libre durante El Buen Fin 2025 en México?

Con la llegada de El Buen Fin 2025, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre lanzó una amplia campaña de ofertas y promociones especiales que estarán disponibles del 15 al 18 de noviembre, con el objetivo de posicionarse entre las principales opciones de compra en línea del país.

Los usuarios podrán aprovechar descuentos de hasta el 60% en productos de tecnología, moda, belleza, electrodomésticos y hogar, además de contar con envíos gratis en millones de artículos y la posibilidad de pagar hasta en 12 meses sin intereses con bancos participantes.

Entre los productos más populares destacan televisores, celulares, laptops, consolas de videojuegos y gadgets inteligentes, así como ropa y calzado de marcas reconocidas.

La compañía destacó que su servicio de Mercado Envíos Full permitirá entregar pedidos en menos de 24 horas en las principales ciudades del país.

Durante el evento, Mercado Libre reforzará su sistema de seguridad digital y su red logística para garantizar una experiencia de compra segura y rápida. Con estas estrategias, la empresa busca consolidarse como uno de los líderes del Buen Fin 2025, ofreciendo comodidad, confianza y grandes precios desde casa.