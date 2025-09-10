Mes patrio da respiro a comerciantes de Los Cabos en plena temporada baja

En medio de la temporada baja de septiembre, los festejos del mes patrio representan un alivio para el comercio local de Los Cabos, con un repunte moderado en las ventas de alimentos típicos mexicanos y bebidas alcohólicas, según informó Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Los Cabos.

El representante del sector detalló que las celebraciones del Día del Grito de Independencia generan una demanda particular en negocios relacionados con la gastronomía mexicana, lo que se traduce en una mejora temporal del flujo comercial.

“Desafortunadamente es la temporada baja, pero sí se tiene la ventaja del mes patrio. Hay ventas de bebidas alcohólicas y productos para preparar antojitos mexicanos. Esa fecha nos apoya para recuperar un poco de las bajas ventas. Algunas personas tomarán el puente y eso generará un pequeño repunte, aunque no comparable con los meses de alta afluencia turística”, explicó Ruiz Piña.

El dirigente de CANACO Los Cabos añadió que si bien el impacto es positivo, las ventas tienden a concentrarse en zonas específicas, especialmente en áreas con mayor actividad comercial o donde se desarrollan eventos patrios.

LEER MÁS: Las Fiestas Patrias en voz de los paceños: familia, antojitos y tradición

“Esta vez, si logramos igualar las metas que alcanzamos en agosto, nos damos por muy bien servidos. Las ventas se darán solo en ciertos puntos”, señaló.

Ruiz Piña también recordó que, debido a la baja afluencia de turistas y consumo local, muchos negocios —especialmente restaurantes— cierran temporalmente en septiembre, a la espera de reactivar operaciones con el inicio de la temporada alta en octubre.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento