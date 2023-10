“Mes Rosa” para Los Cabos como parte de la lucha contra el cáncer de mama

Bajo el lema “Yo actúo contra el cáncer de mama”, el Sistema Municipal DIF Los Cabos dio a conocer el programa que realizará en San José del Cabo y Cabo San Lucas durante octubre el “Mes Rosa”, con el objetivo de otorgar servicios de mastografía y prueba de antígeno prostático, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Realiza Ayuntamiento de Los Cabos acciones para enfrentar el cáncer de mama

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, representa la primera causa de muerte en las mujeres y Baja California Sur es una de las entidades con índices más altos.

La presidenta del Sistema Municipal DIF Los Cabos, Flora Aguilar de Leggs, detalló que la campaña incluye realizar mastografías y prueba de antígenos de manera gratuita a través del “camión rosa”, el cual estará durante todo el mes en distintos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, al cual puede acudir cualquier persona, sea o no derechohabiente, al igual que a los Centros de Salud de Los Cabos.

“Si se detecta a tiempo, el cáncer es curable y para contarles que sí se pueden hacer las cosas, que no se detengan, que se vayan también a los Centros de Salud, es completamente gratis, no porque no sean derechohabientes, significa que no se les va a atender”, señaló la presidenta del DIF en Los Cabos.