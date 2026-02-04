Mesa de Seguridad se traslada a Guerrero Negro tras hechos violentos: Reforzarán operativos

La Mesa de Seguridad en Baja California Sur informó que se llevará a cabo una reunión extraordinaria de coordinación en la comunidad de Guerrero Negro. Por esta razón, las autoridades estatales y federales buscan reforzar de manera inmediata los operativos en la zona norte del estado, tras los recientes acontecimientos que han alterado el orden en dicha región.

El encuentro de alto nivel está programado para el próximo miércoles 11 de febrero. Durante la jornada, se contará con la participación activa de representantes de los tres órdenes de gobierno. El objetivo principal es revisar y ajustar los operativos interinstitucionales para asegurar el bienestar de la población local. Además, se espera que de esta reunión surjan acuerdos para una vigilancia más estricta en los puntos críticos de la localidad.

Compromiso con la zona norte

Por otro lado, la Mesa Estatal de Seguridad reiteró su compromiso de mantener una respuesta oportuna y permanente en los municipios más alejados del estado. Por ello, se dará prioridad a la prevención del delito y a la atención inmediata de reportes ciudadanos. No obstante, las autoridades señalaron que la presencia institucional será reforzada con mayores recorridos y labores de inteligencia en los alrededores de Guerrero Negro.

Seguridad permanente

Finalmente, se detalló que este ajuste en la estrategia responde a la necesidad de garantizar un ambiente de paz para las familias sudcalifornianas. Debido a que la zona norte es un punto estratégico del estado, la Mesa de Seguridad mantendrá la coordinación constante entre las fuerzas militares, navales y civiles. Por esta razón, se espera que tras la reunión del miércoles se anuncien medidas específicas para la protección de la comunidad.

