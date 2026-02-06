Alerta en el norte: Mesa de Seguridad sesionará en Guerrero Negro por conflictos en Mulegé

La seguridad en el norte del estado entra en una fase de revisión profunda. En primer lugar, la presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, anunció que la Mesa de Seguridad sesionará de forma extraordinaria en Guerrero Negro este miércoles. Asimismo, la reunión contará con la presencia del Gobernador del Estado y los altos mandos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. El objetivo es atender directamente los conflictos que han afectado a las comunidades de esa región en los últimos días.

Aunque las reuniones de seguridad son diarias en Santa Rosalía, la alcaldesa decidió mover la sede. De hecho, Aguilar explicó que es necesario estar en el lugar de los hechos para tomar mejores decisiones. Debido a esto, se revisarán los índices de delitos y se ajustarán las estrategias de vigilancia. Por lo tanto, se busca que la presencia de las fuerzas federales sea más notoria y efectiva para devolver la tranquilidad a las familias muleginas.

Gira de trabajo y coordinación

Por otro lado, este encuentro coincide con la gira del Gobernador por el municipio. Por ejemplo, las autoridades visitarán Isla Natividad y revisarán obras públicas en la zona norte. Sin embargo, la seguridad se ha vuelto el tema prioritario de la agenda. Por esta razón, la alcaldesa destacó que su gobierno trabaja de la mano con el estado sin importar los partidos políticos. “Lo que necesitamos es unidad para que le vaya bien a nuestro municipio”, expresó Aguilar ante los medios.

Mensaje de confianza a la población

Sin duda, Mulegé ha enfrentado retos históricos por su gran extensión geográfica. No obstante, esta sesión busca enviar un mensaje de fuerza y control institucional. En resumen, las autoridades estatales y municipales prometen no bajar la guardia frente a los grupos delictivos. De igual forma, se espera que tras la reunión se anuncien nuevos operativos o puntos de revisión en las carreteras que conectan con el norte de la península.

Finalmente, la alcaldesa pidió a la ciudadanía confiar en las instituciones y reportar cualquier actividad sospechosa. En conclusión, la cita en Guerrero Negro es un paso clave para evitar que la violencia crezca en la zona. Con estas acciones, el gobierno de Mulegé y el estatal intentan cerrar filas para proteger la puerta de entrada a Baja California Sur. La vigilancia se reforzará no solo en los centros urbanos, sino también en las comunidades pesqueras más alejadas.

