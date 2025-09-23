Mesa Estatal de Seguridad de BCS reporta detenidos, armas y drogas tras operativoS

En el marco de las acciones para inhibir y combatir delitos, la Mesa Estatal de Seguridad de Baja California Sur realizó operativos interinstitucionales del 15 al 21 de septiembre, con resultados importantes: detención de generadores de violencia, decomiso de armas, narcóticos y equipo táctico, además de la desactivación de cámaras instaladas de manera ilegal.

En estos trabajos participaron elementos de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Estatal Preventiva y policías municipales de La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto.

Resultados por municipio

La Paz:

Tres personas detenidas, una con orden de aprehensión.

Desactivación de 28 cámaras de videovigilancia ilegales.

Aseguramiento de 10 envoltorios con narcóticos, dos motocicletas y dos teléfonos celulares.

Los Cabos:

Una persona detenida.

Decomiso de cinco envoltorios con cristal, tres con cocaína, cuatro bolsas de marihuana y una motocicleta.

Comondú:

Cuatro personas detenidas, una de ellas objetivo prioritario.

Decomiso de ocho armas largas calibre 5.56 mm, 22 cargadores calibre 7.62, 47 cargadores calibre 5.56 mm, 344 cartuchos 5.56 mm, 198 cartuchos 7.62 x 39 mm, 12 cartuchos 9 mm.

Aseguramiento de 15 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil, tres guardamanos, una placa balística, ropa táctica, dos portafusiles, un silenciador y un radio.

Incautación de 100 dosis y 500 g de marihuana, 1,110 dosis y 50 g de cristal, 700 g de cocaína y tres vehículos.

Loreto:

Tres personas detenidas.

69 envoltorios de cristal asegurados.

Dos cámaras ilegales desactivadas.

La Mesa Estatal de Seguridad reafirmó su compromiso de mantener operativos en todo Baja California Sur para impedir delitos y llevar a los responsables ante la justicia. Se invita a la población a reportar personas o domicilios sospechosos de manera anónima al 089.