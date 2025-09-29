Mesa Estatal de Seguridad de BCS reporta detenciones y decomisos tras 117 operativos

Para prevenir delitos y detener a generadores de violencia, la Mesa Estatal de Seguridad desplegó 117 operativos interinstitucionales del 22 al 28 de septiembre en Baja California Sur.

En las acciones participaron elementos de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal.

Resultados por municipio

Comondú: detuvieron a una persona y aseguraron 23 dosis de droga tipo cristal.

Loreto: capturaron a dos personas. Se decomisaron tres costales con marihuana (60 kg), 28 kg de cristal con 170 mil dosis, dos armas de fuego tipo revólver, un chaleco táctico, una báscula, un vehículo y una motocicleta.

La Paz: durante patrullajes de prevención, la Policía Estatal Preventiva recuperó tres vehículos con reporte de robo y aseguró una unidad con placas presuntamente falsas.

La Mesa Estatal de Seguridad refrendó su compromiso de mantener los operativos en los cinco municipios para garantizar la paz. Invitó a la población a colaborar con las autoridades y reportar actividades sospechosas al número de denuncia anónima 089.