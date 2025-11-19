Mesa de Seguridad confirma el inicio de investigaciones por hechos en Loreto

La Mesa de Seguridad de Baja California Sur informó que la mañana de este martes 19 de noviembre se atendieron reportes por detonaciones de arma de fuego en dos puntos de la colonia INVI-Miramar, en Loreto.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en la calle Diez, entre Honduras y Nicaragua. En el sitio, elementos de seguridad encontraron a cinco personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de cuatro personas, de 10, 18, 21 y 48 años. Un hombre de aproximadamente 22 años fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El segundo punto se ubica en la calle Acueducto y una vialidad sin nombre. Ahí fueron localizados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer. Sus identidades y edades continúan en proceso de verificación.

La Mesa de Seguridad señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De manera paralela, se mantiene un operativo permanente en la zona para proteger a la población y preservar la tranquilidad en Loreto y en todo Baja California Sur.