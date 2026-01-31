Mesa Violeta refuerza seguimiento a víctimas y sanción a agresores en Los Cabos

A casi un año de su instalación, la Mesa Violeta continúa como una estrategia prioritaria para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar en Los Cabos, un fenómeno que, aunque muestra ligeros descensos a nivel estatal, sigue siendo considerado un foco rojo en el municipio.

El director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, capitán Christopher Jordi López Monge, reconoció que la problemática mantiene la atención permanente de las autoridades, aunque destacó avances relevantes en materia de coordinación y seguimiento de casos.

“Hay que mencionar que sigue siendo un foco rojo, tiene toda nuestra atención, a casi a 1 año de la instalación de la Mesa Violeta, donde bien, una de las cosas que hemos podido lograr en esta mesa es la coordinación, contención, el seguimiento de las víctimas para poder llegar a puestas a disposición, que es lo más importante. Poder fincar responsabilidades a los agresores y darle ese seguimiento a las víctimas para que a estas personas se les finque una responsabilidad, esa dinámica ha servido”, señaló.

El funcionario explicó que el trabajo interinstitucional ha permitido fortalecer la contención y acompañamiento de las víctimas, así como avanzar en la puesta a disposición de agresores, particularmente en casos donde se violan medidas cautelares dictadas por la autoridad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur registró una disminución en las carpetas de investigación por violencia familiar, al pasar de 3,344 denuncias en 2024 a 3,292 en 2025. Sin embargo, Los Cabos se mantiene como el municipio con mayor incidencia, al concentrar 1,644 denuncias, lo que representa casi el 50% del total estatal.

Las autoridades municipales han reiterado que la Mesa Violeta mantiene sesiones periódicas para evaluar casos, dar seguimiento a víctimas y reforzar acciones preventivas, en coordinación con instancias estatales y de procuración de justicia, con el objetivo de reducir la incidencia de la violencia familiar y de género en el municipio.

