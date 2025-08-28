Messi, Mastantuono y dos nuevos en lista de Argentina para las eliminatorias

Lionel Messi y Franco Mastantuono encabezan la lista de la selección de Argentina para las últimas dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026, revelada este jueves, en la que el técnico Lionel Scaloni sumó dos nombres nuevos a los campeones del mundo.

La líder Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México, se enfrentará el 4 de septiembre a Venezuela (7°) en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después visitará a Ecuador (2°) en Guayaquil.

Las dos caras nuevas en el llamado albiceleste son el mediocampista Alan Varela, del Oporto, y el delantero José Manuel López, del Palmeiras.

Messi llegará a esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter Miami, flamante finalista de la Leagues Cup, una competición que disputan equipos de la liga mexicana y la MLS.

El astro, de 38 años, podría jugar ante Venezuela su último cotejo oficial en Buenos Aires, lo que pone un condimento especial a las dos últimas fechas del clasificatorio, en el que Argentina tiene asegurada la punta.

El 10 no ha confirmado si jugará el Mundial de 2026, aunque ha sido claro que su tiempo con la Albiceleste se acerca a su fin y se da por hecho que estos serán sus últimos cotejos clasificatorios.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el capitán argentino, tras la victoria con dos goles suyos ante Orlando City el miércoles en la semifinal de la Leagues Cup.

– Nuevos rostros –

Fue llamado además Franco Mastantuono, que con 18 años recién cumplidos ya disputó sus primeros minutos como jugador de Real Madrid en la liga española.

Para estos dos encuentros, Scaloni dio oportunidad a Alan Varela en lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que deberá cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Colombia.

También al “Flaco” López que llega en lugar de Alejandro Garnacho, con poca actividad en Manchester United y recién sumado al Chelsea inglés.

“Ni en mis mejores sueños lo imaginaba, pero la vida es así, te va sorprendiendo”, celebró López en declaraciones divulgadas por el Palmeiras, equipo con el que ha anotado seis goles en 17 partidos en esta temporada del Brasileirao. “Estoy muy feliz y la selección vive un momento espectacular”, agregó.

En la defensa, Scaloni llamó de nuevo a Julio Soler, zaguero del Bournemouth, y no tuvo en cuenta en esta oportunidad a Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA) ni a Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).

La lista de 29 convocados a la selección argentina:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ENG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alan Varela (FC Oporto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP), Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid. ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).