Scaloni anticipa que contará con Messi en amistoso frente a Puerto Rico

El entrenador Lionel Scaloni anticipó este lunes que Argentina contará con Lionel Messi y con Emiliano “Dibu” Martínez de cara al encuentro amistoso del martes frente a Puerto Rico en Estados Unidos.

El astro argentino anotó dos goles el sábado en el triunfo 4-0 de Inter Miami sobre Atlanta United en un juego pendiente de la liga norteamericana (MLS), horas después de abandonar la concentración de la selección campeona del mundo en Fort Lauderdale, Florida.

El Diez, de 38 años, entrenó varios días con la Albiceleste, ya clasificada a la Copa del Mundo de 2026, con miras al choque preparatorio del viernes ante Venezuela en Miami, pero finalmente no fue convocado para el juego en que su país se impuso 1-0.

“Veremos si está en condiciones para jugar de entrada o algunos minutos”, dijo Scaloni este lunes en rueda de prensa. “Si ha vuelto con nosotros, creo que va a tener minutos pero no sabría decir cuántos”.

“Ahora tenemos el último entrenamiento y, como siempre hacemos, hablaré con él. Si está en condiciones, jugará” el encuentro del martes a las 19H00 locales (00H00 GMT del miércoles) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, hogar del Inter Miami, añadió el DT.

Messi se ausentó de la concentración argentina apenas unas horas. Abandonó el hotel el viernes por la tarde, disputó el partido del sábado en la noche con el Inter y el domingo se puso nuevamente a disposición del cuerpo técnico albiceleste.

El arco del tricampeón del mundo, en tanto, seguirá a cargo del “Dibu” Martínez, anticipó Scaloni, quien valoró el esfuerzo del arquero después de sufrir molestias musculares en las últimas semanas.

“Emiliano quiere jugar siempre, como todos”, dijo el entrenador. “Seguramente mañana ataje él, para nosotros es importante que quiera estar”.

Martínez, de 33 años, ha disputado cinco encuentros en la actual temporada de la Premier League inglesa con el Aston Villa.

Del otro lado, Puerto Rico está eliminado de la lucha por un cupo al Mundial de Norteamérica 2026 y encara el partido como uno de los más importantes en su historia reciente.

“Hemos visto a la selección puertorriqueña y la hemos analizado como a todos”, comentó Scaloni. “Terminó a un punto de El Salvador, un rival que enfrentamos el año pasado, no hay rival fácil y tenemos el máximo respeto”.

El encuentro, originalmente programado para disputarse este lunes en el Soldier Field en Chicago, fue trasladado para el martes en el Chase Stadium debido a las protestas en esa ciudad del norte de Estados Unidos contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.