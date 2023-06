Messi se decide por el Inter Miami de la MLS

Falta que tanto el jugador como el club lo hagan oficial, sin embargo, el periodista Fabrizio Romano ha confirmado que el argentino ha tomado la decisión de ser nuevo futbolista del Inter Miami.

“ÚLTIMA HORA: Lionel Messi al Inter Miami, aquí vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas”, escribió Fabrizio en sus redes sociales.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc

