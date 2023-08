Nominan a Messi como Jugador del Año de la UEFA

Este miércoles 16 de agosto, la Union of European Football Associations (UEFA), institución europea de fútbol, anunció a sus tres candidatos para disputar el nombramiento a ‘Jugador del Año de la UEFA 2022-2023’.

Es así que el argentino Lionel Messi se encuentra entre los candidatos para el premio, de la mano de dos jugadores del Manchester City: Kevin de Bruyne y Erling Haaland.

Luego de que entrenadores de equipos participantes en la pasada temporada de fase de grupos de la Liga de Campeones, Europa League y Conference League, es decir, los tres torneos de Europa, emitieron su votación junto a los seleccionadores de los 55 países afiliados a la UEFA y además junto a un panel de periodistas europeos, los candidatos quedaron definidos.

Se dice que cada uno de los votantes tuvo que elegir entre tres jugadores de una lista de 10, dando como resultado a los finalistas mencionados.

🥇 NOMINEES: UEFA Men’s Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023