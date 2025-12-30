Meta compra Manus y se mete en la carrera global por la inteligencia artificial

Meta dio un golpe estratégico en la industria tecnológica al anunciar la adquisición de Manus, una startup de inteligencia artificial fundada en China, con el objetivo de reforzar su apuesta por la IA avanzada y acelerar su integración en productos de consumo y soluciones empresariales. La operación confirma que el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp busca posicionarse en la primera línea de la nueva generación de sistemas inteligentes capaces de ir más allá de los chatbots tradicionales.

El acuerdo, cuyos términos financieros no fueron revelados oficialmente, valora a Manus entre 2,000 y 3,000 millones de dólares, de acuerdo con una fuente con conocimiento directo de la transacción. Esta cifra contrasta con la valuación de alrededor de 500 millones de dólares que la compañía tenía tras su ronda de financiamiento más reciente, lo que refleja el apetito de Meta por tecnologías emergentes que prometen ventajas competitivas inmediatas.

Manus saltó a la fama internacional a principios de este año tras viralizarse en la red social X, donde presentó lo que describió como el primer agente de inteligencia artificial general del mundo. A diferencia de los chatbots convencionales, este sistema presume la capacidad de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma, con una menor dependencia de instrucciones humanas, una promesa que captó la atención de inversionistas, gobiernos y gigantes tecnológicos.

El atractivo de Manus también radica en sus afirmaciones sobre el desempeño de su agente de IA, que la empresa asegura supera al de DeepResearch, desarrollado por OpenAI. Esta narrativa de superioridad tecnológica impulsó el interés de Pekín, que ha mostrado disposición a respaldar a la compañía como parte de su estrategia para fortalecer el ecosistema chino de inteligencia artificial frente a Estados Unidos.

Además del respaldo político, Manus cuenta con alianzas clave en el sector privado, entre ellas una asociación estratégica con Alibaba para colaborar en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Este entramado de apoyos convirtió a la startup en una de las más observadas del ecosistema asiático, al punto de ser comparada en su momento con DeepSeek, otro referente chino en IA avanzada.

Meta confirmó que planea explotar y comercializar el servicio de Manus, integrándolo en su portafolio de productos para consumidores y empresas, incluido Meta AI. La decisión apunta a reforzar sus capacidades en automatización, asistencia inteligente y toma de decisiones, áreas críticas en la competencia con otros gigantes como Google, Microsoft y OpenAI.

La compra de Manus se inscribe en una estrategia más amplia de adquisiciones y contrataciones agresivas por parte de Meta para no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. A inicios de este año, la compañía invirtió en Scale AI en una operación que valoró a la startup de etiquetado de datos en 29,000 millones de dólares, además de incorporar a su joven y reconocido director ejecutivo, Alexandr Wang, como parte de su ofensiva por talento clave.

En el plano geopolítico, Manus representa también un caso emblemático de empresas chinas que han optado por trasladar parte de sus operaciones a Singapur. La startup, respaldada por su matriz Beijing Butterfly Effect Technology, se estableció en la ciudad-estado con la intención de reducir el impacto de las tensiones entre China y Estados Unidos, una estrategia cada vez más común entre compañías tecnológicas que operan en sectores sensibles.

