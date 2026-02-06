Meta quiere cobrar por Instagram y Facebook: ¿el fin de las redes sociales gratuitas?

Ciudad de México.- El gigante tecnológico Meta analiza implementar planes de suscripción premium en Instagram y Facebook, siguiendo la tendencia global de monetizar servicios digitales más allá de la publicidad tradicional.

De acuerdo con información difundida por el podcast Expansión Daily, la compañía explora la posibilidad de ofrecer beneficios exclusivos a los usuarios que paguen, mientras mantiene un modelo gratuito con publicidad para el resto de la audiencia.

Este posible cambio marca un giro en la lógica de las redes sociales, que durante años han sido presentadas como servicios “gratuitos”, pero sostenidos por la explotación de datos personales y la publicidad digital.

Un modelo con implicaciones sociales y políticas

La introducción de suscripciones premium no es solo una decisión empresarial, sino un fenómeno con implicaciones sociales, económicas y políticas.

En un contexto donde las redes sociales influyen en la opinión pública, la participación ciudadana y el acceso a la información, un modelo de pago podría generar nuevas formas de desigualdad digital, al otorgar ventajas a quienes puedan pagar por funciones avanzadas.

Además, este esquema reabre el debate sobre la regulación de las grandes tecnológicas, el uso de datos personales y el poder de las plataformas en la construcción del discurso público.

La estrategia de Meta también responde a un entorno de alta competencia en el sector tecnológico, donde plataformas como TikTok, X y servicios de streaming han diversificado sus fuentes de ingresos mediante suscripciones y modelos híbridos.

Ante la disminución del crecimiento publicitario y el aumento de regulaciones en distintas regiones, Meta busca consolidar ingresos recurrentes y reducir su dependencia de la publicidad digital.

¿Cuánto costaría la suscripción premium de Instagram y Facebook?

Aunque Meta aún no ha confirmado el precio oficial de las futuras suscripciones premium, existen referencias de modelos que la empresa ya ha implementado en otras regiones.

En Europa, Meta lanzó un plan de suscripción sin publicidad con un costo inicial de 9.99 euros al mes en la versión web y 12.99 euros en dispositivos móviles, lo que equivale aproximadamente a entre 10 y 14 dólares mensuales.

Posteriormente, el precio fue ajustado a 5.99 euros mensuales en la web y 7.99 euros en aplicaciones móviles, como parte de una estrategia para atraer más usuarios al modelo de pago.

En otros servicios de suscripción de Meta, como Meta Verified, el costo ha rondado los 11.99 dólares al mes en web y 14.99 dólares en móvil, lo que refuerza la idea de que las suscripciones premium podrían ubicarse en un rango similar.

