Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
HomeTecnologíaMeta quiere cobrar por Instagram y Facebook: ¿el fin de las redes sociales gratuitas?
Tecnología

Meta quiere cobrar por Instagram y Facebook: ¿el fin de las redes sociales gratuitas?

Instagram y Facebook planea cobrar a los usuarios por utilizar estas plataformas.
6 febrero, 2026
0
20

Ciudad de México.- El gigante tecnológico Meta analiza implementar planes de suscripción premium en Instagram y Facebook, siguiendo la tendencia global de monetizar servicios digitales más allá de la publicidad tradicional.

De acuerdo con información difundida por el podcast Expansión Daily, la compañía explora la posibilidad de ofrecer beneficios exclusivos a los usuarios que paguen, mientras mantiene un modelo gratuito con publicidad para el resto de la audiencia.

Este posible cambio marca un giro en la lógica de las redes sociales, que durante años han sido presentadas como servicios “gratuitos”, pero sostenidos por la explotación de datos personales y la publicidad digital.

Un modelo con implicaciones sociales y políticas

La introducción de suscripciones premium no es solo una decisión empresarial, sino un fenómeno con implicaciones sociales, económicas y políticas.

En un contexto donde las redes sociales influyen en la opinión pública, la participación ciudadana y el acceso a la información, un modelo de pago podría generar nuevas formas de desigualdad digital, al otorgar ventajas a quienes puedan pagar por funciones avanzadas.

Además, este esquema reabre el debate sobre la regulación de las grandes tecnológicas, el uso de datos personales y el poder de las plataformas en la construcción del discurso público.

La estrategia de Meta también responde a un entorno de alta competencia en el sector tecnológico, donde plataformas como TikTok, X y servicios de streaming han diversificado sus fuentes de ingresos mediante suscripciones y modelos híbridos.

Ante la disminución del crecimiento publicitario y el aumento de regulaciones en distintas regiones, Meta busca consolidar ingresos recurrentes y reducir su dependencia de la publicidad digital.

¿Cuánto costaría la suscripción premium de Instagram y Facebook?

Aunque Meta aún no ha confirmado el precio oficial de las futuras suscripciones premium, existen referencias de modelos que la empresa ya ha implementado en otras regiones.

En Europa, Meta lanzó un plan de suscripción sin publicidad con un costo inicial de 9.99 euros al mes en la versión web y 12.99 euros en dispositivos móviles, lo que equivale aproximadamente a entre 10 y 14 dólares mensuales.

Posteriormente, el precio fue ajustado a 5.99 euros mensuales en la web y 7.99 euros en aplicaciones móviles, como parte de una estrategia para atraer más usuarios al modelo de pago.

En otros servicios de suscripción de Meta, como Meta Verified, el costo ha rondado los 11.99 dólares al mes en web y 14.99 dólares en móvil, lo que refuerza la idea de que las suscripciones premium podrían ubicarse en un rango similar.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

Autor

  • Comunicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente se desempeña como redactora de notas en Tribuna de México y forma parte del equipo de CPS Noticias y Radiante FM, donde colabora como operadora y conductora radiofónica. Su trabajo se enfoca en la cobertura informativa, social y cultural. De manera paralela, desarrolla un proyecto independiente de música.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

“No deben usar dinero público para embellecerse”: Susana Zatarain critica estética en ...

Siguiente articulo

Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes de secundaria recibirán pago triple de 5,700 ...