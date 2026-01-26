Meta, TikTok y YouTube enfrentan su primer gran juicio en EU por presunta adicción digital en menores

El debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil entra esta semana en una etapa decisiva en Estados Unidos, con el inicio de un juicio que por primera vez coloca a Meta, TikTok y YouTube frente a un jurado para responder por los presuntos daños causados por sus plataformas. El caso marca un punto de inflexión en la discusión nacional sobre el tiempo de pantalla, el diseño de las aplicaciones y su influencia en niños y adolescentes.

El proceso judicial se desarrollará en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, y gira en torno a la demanda de una joven de 19 años identificada como K.G.M., quien asegura haber desarrollado una adicción temprana a estas plataformas. Según su acusación, los sistemas de diseño, recomendación y estímulo constante de contenido contribuyeron de manera directa a su depresión y a pensamientos suicidas durante su adolescencia.

La relevancia del juicio radica en que se trata del primero de una serie de casos similares que podrían llegar a los tribunales a lo largo del año. Las demandas se centran en el concepto de “adicción a las redes sociales”, una tesis legal que busca equiparar los efectos del consumo digital compulsivo con otros productos que han sido regulados por sus impactos en la salud pública.

Leer más: Doble embate invernal sacudirá la Península de Yucatán con frío extremo, lluvias y vientos históricos

El jurado deberá determinar si las empresas actuaron con negligencia al ofrecer productos que resultaron dañinos para la salud mental de la demandante y si el uso de las aplicaciones fue un factor sustancial en su deterioro emocional. El análisis incluirá la comparación entre la influencia directa de las plataformas y otros elementos externos, como el contenido generado por terceros o las circunstancias personales de la joven fuera del entorno digital.

El juicio también eleva la presión sobre los principales líderes tecnológicos. Se espera que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca como testigo, en un escenario muy distinto al de las audiencias legislativas. La compañía sostiene que sus productos no fueron la causa de los problemas de salud mental de K.G.M. y que no existe una relación directa entre el diseño de sus plataformas y los padecimientos alegados.

Leer más: Temporada récord de tiburón toro impulsa al buceo en Playa del Carmen

Snap, propietaria de Snapchat, también fue incluida inicialmente como demandada y su director ejecutivo, Evan Spiegel, estaba previsto como testigo. Sin embargo, la empresa alcanzó un acuerdo el pasado 20 de enero para resolver la demanda, lo que la dejó fuera del proceso principal. Los detalles del arreglo no fueron revelados, pero su salida no reduce el alcance simbólico del juicio contra el resto de las compañías.

YouTube ha adoptado una estrategia distinta al argumentar que su plataforma no es equiparable a redes sociales como Instagram o TikTok y que no debe ser tratada bajo los mismos criterios legales. La empresa busca diferenciar su modelo de consumo de contenido del funcionamiento de las aplicaciones centradas en la interacción social constante y los algoritmos de retroalimentación inmediata.

Leer más: Salinas Pliego deja vencer plazo fiscal y el SAT queda habilitado para embargar por adeudo millonario

TikTok, por su parte, ha optado por guardar silencio sobre la línea de defensa que presentará ante el tribunal. Su participación en el juicio, sin embargo, refuerza la percepción de que el escrutinio legal sobre las plataformas digitales se está endureciendo, especialmente cuando se trata de menores de edad.

El caso es observado como una prueba jurídica que podría sentar precedentes para futuras demandas y regulaciones. Si el jurado da la razón a la demandante, el impacto podría extenderse a la forma en que las empresas diseñan sus productos, gestionan sus algoritmos y comunican los riesgos asociados al uso intensivo de redes sociales entre jóvenes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO