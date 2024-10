Metallica cierra con broche de oro su gira mundial en México

La legendaria banda de heavy metal, Metallica, puso fin a una serie de cuatro espectaculares conciertos en México, marcando un momento histórico para el país y el final de la gira mundial M72 World Tour. Durante dos fines de semana consecutivos, el Estadio GNP, anteriormente conocido como Foro Sol, vibró con la energía de los “cuatro jinetes” en lo que se convirtió en una despedida inolvidable.

Cabe destacar que México fue el único país en el que la agrupación de San Francisco repitió durante dos fines de semana consecutivos, lo que demuestra el amor entre Metallica y los mexicanos.

La banda preparó para sus seguidores un espectáculo fuera de serie; un imponente escenario de 360 grados y ocho pantallas cilíndricas las cuales brindaron una experiencia visual y auditiva inigualable, permitiendo a los asistentes sentir una cercanía única con James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo, sin importar su ubicación en el recinto. El estadio retumbó con los clásicos más emblemáticos de la banda, mientras el público coreaba cada canción creando una atmósfera electrizante.

Entre los temas más destacados del repertorio de su última noche en tierras aztecas fueron “Harvester of Sorrow”, “Fade to Black”, “Battery”, “One” y el cierre épico con “Enter Sandman”, acompañado de un despliegue de luces y pirotecnia que dejó al estadio enloquecido. Una de las particularidades de esta gira fue que la banda no repitió canciones entre los dos shows de cada fin de semana, lo que hizo de cada noche una experiencia única.

Además, Metallica sorprendió durante los cuatro conciertos a sus seguidores mexicanos interpretando una selección de cuatro covers de canciones emblemáticas del país: “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, “La Negra Tomasa” de Caifanes, “La Terminal del ADO” de El Tri y “Los Luchadores” de la Sonora Santanera. Estos momentos añadieron un toque especial, reafirmando el cariño que la banda tiene por México.

El público respondió con una pasión desbordante en cada tema, creando una montaña rusa de emociones que dejó huella en todos los asistentes. Desde el primer acorde hasta el último, cada nota y cada golpe en la batería resonaron con fuerza, envolviendo al público en una experiencia indescriptible.

“¡México! Fue un placer compartir cuatro noches con ustedes. ¡SOLO CON USTEDES! Metallica los ama, México, somos una increíble familia”, expresó Hetfield al despedirse. Su mensaje de agradecimiento cerró la última noche entre lágrimas y euforia, con un público que devolvió el cariño con un grito ensordecedor que hizo temblar el estadio.

Siete años después de la última visita de Metallica a México en 2017, y su regreso, con cuatro noches gloriosas, quedará grabado en la memoria de sus fans como una experiencia irrepetible. La espera valió la pena, y el legado de Metallica en México sigue más vivo que nunca.