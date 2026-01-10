Metro de la CDMX tendrá modernización de la Línea 3 y nueva conexión con Cablebús Tlalpan

Las autoridades capitalinas confirmaron el inicio de la modernización de la Línea 3 del metro de la Ciudad de México (CDMX), con trabajos enfocados en la estación Universidad que permitirán la conexión directa con la Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán y nuevos servicios de transporte público, informaron este viernes representantes del gobierno local.

La remodelación de la estación Universidad, terminal sur de la Línea 3 del metro, forma parte de un proyecto integral para actualizar la infraestructura de esta importante ruta, que conecta Indios Verdes con el sur de la capital. Las autoridades explicaron que la intervención incluirá mejoras en talleres, garajes y áreas de operación, sin suspender el servicio en la terminal durante las primeras fases de la obra.

Conectividad y nuevas rutas de transporte público

El proyecto contempla que la estación Universidad funcione como un nodo de interconexión con la Línea 4 del Cablebús, que unirá Tlalpan con Ciudad Universitaria, así como con la futura Línea 14 del trolebús, que pasará por el Estadio Azteca hasta Huipulco. Estas conexiones buscan integrar múltiples opciones de transporte urbano con el sistema del metro y ampliar la accesibilidad para miles de usuarios en la zona sur de la CDMX.

Además de los trabajos internos en la estación Universidad, también se efectuará una reconfiguración del paradero de Ciudad Universitaria, donde se incorporará un bici-estacionamiento con capacidad para 200 bicicletas, siete escaleras eléctricas y un elevador, junto con renovaciones de fachadas y revestimientos.

Objetivos de la modernización

Las autoridades de movilidad capitalina detallaron que la modernización de la Línea 3 del metro busca enfrentar las fallas derivadas de más de cinco décadas de operación, entre ellas la lentitud de los trenes y retrasos, además de actualizar tecnología y señalización. El plan de obras cuenta con una inversión estimada de 41 mil millones de pesos y pretende reducir los tiempos de espera entre trenes, mejorar la capacidad y optimizar la experiencia de viaje para los usuarios regulares del sistema.

Las autoridades estiman que la conectividad ampliada entre el metro, el Cablebús y otros sistemas de transporte reducirá los tiempos de traslado y facilitará el acceso a servicios y espacios clave como Ciudad Universitaria y zonas aledañas, reforzando la red de movilidad en la CDMX.

