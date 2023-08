¡Se molestó porque no lo dejaban pasar! Pasajero entra al Metro de NY con motocicleta

A través de un video difundido en la red social ‘X‘ usuarios del metro de Nueva York (NY), captaron la insólita escena en que un pasajero subió al convoy con una motocicleta de gran tamaño, sin embargo, el usuario se molestó luego de que otras personas se quejaron porque obstruía el pasillo.

El clip muestra a un vagón repleto de pasajeros y a su vez, al hombre discutiendo con uno de los usuarios que le pidió moverse para poder pasar:

Sin embargo, usuarios señalaron que su motocicleta bloqueaba totalmente el acceso al pasillo, lo que impidió que los pasajeros pudieran subir o bajar del metro:

Pese a que no está claro dentro de las imágenes con quién discutía por la salida, el dueño de la moto alegaba que todos los pasajeros debían usar la puerta del otro extremo del vagón.

Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de NY, actualizó recientemente sus regulaciones y añadió el acceso de bicicletas eléctricas apagadas en el sistema del metro.

Sin embargo, señalaron que existen limitaciones de tamaño y peso, mismas que no aplican a la motocicleta del protagonista del video viral, por lo que su acción no está permitida.

Man brings a motorcycle onto a subway train and gets upset when people try to pass through. Why are people like this? pic.twitter.com/dSLmBRzpFR

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2023