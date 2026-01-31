Mexicana de Aviación crece a gotas sus pasajeros, pero no es financieramente viable

La recuperación de Mexicana de Aviación avanzó en 2025 con un aumento marginal en su participación del mercado aéreo nacional, aunque sin cumplir los objetivos de pasajeros fijados en su propio programa institucional. La aerolínea estatal cerró el año con 434 mil 299 usuarios transportados, una cifra superior a la de 2024, pero por debajo de la meta de 451 mil clientes proyectados para ese periodo.

El desempeño anual mostró un crecimiento de 14.6% respecto al año previo, insuficiente para consolidar una presencia relevante en un mercado altamente competido. Su cuota de participación pasó de 0.5% a 0.7%, un avance limitado que confirma que el relanzamiento de la marca avanza a un ritmo más lento del anticipado por las autoridades federales.

El comportamiento mensual dejó señales mixtas sobre la viabilidad operativa de la aerolínea. Diciembre se convirtió en su mejor mes desde el reinicio de operaciones, al registrar 52 mil 514 pasajeros y alcanzar un factor de ocupación de 81%, el más alto en dos años, impulsado por la temporada vacacional y una mayor utilización de flota.

La administración de la empresa, operada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoce que el proyecto aún se encuentra en una fase de maduración. La estrategia, según su dirección, apuesta por alcanzar el punto de equilibrio financiero en el mediano plazo mediante economías de escala, bajo el argumento de que la eficiencia operativa aumentará conforme se amplíe la capacidad y la red de rutas.

En materia de expansión, Mexicana prevé incorporar al menos tres nuevas rutas durante el segundo semestre del año, incluida la que podría convertirse en su primera operación internacional hacia Estados Unidos. Este crecimiento estaría respaldado por la incorporación plena de cinco aeronaves Embraer E195-E2, con capacidad para 132 pasajeros, que ya fueron utilizadas en el último mes de 2025.

Actualmente, la aerolínea conecta 15 aeropuertos del país, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como base principal. Su red incluye destinos como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Mazatlán, San José del Cabo y Tulum, entre otros, con una estrategia enfocada en rutas domésticas de alta demanda turística y regional.

A pesar de los avances operativos, el proyecto arrastra un pasivo político y social que sigue sin resolverse. El gobierno federal, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, mantiene pendientes los pagos completos de indemnización a extrabajadores de la antigua Mexicana de Aviación, un tema que continúa generando presión sindical y cuestionamientos sobre la viabilidad ética del relanzamiento.

Representantes laborales señalan que solo se ha cubierto el primer monto acordado, equivalente a 408 millones de pesos, distribuido entre unos 7 mil 400 trabajadores, una cantidad que no cubre la totalidad de lo que establece la legislación laboral. Hasta ahora, no existen fechas claras ni compromisos públicos sobre la liquidación total de estos adeudos.

El contraste entre el crecimiento gradual de pasajeros y los compromisos financieros incumplidos coloca a Mexicana en una posición frágil. Mientras la aerolínea busca consolidarse como actor del mercado nacional y proyectar su expansión internacional, los pendientes heredados siguen marcando el debate sobre su futuro y la sostenibilidad real del proyecto.

