Sábado 27 de Diciembre, 2025
Nacional

Mexicana de Aviación cumplió dos años de su relanzamiento

800 mil pasajeros han sido transportados a dos años del relanzamiento de Mexicana de Aviación como una empresa estatal
27 diciembre, 2025
La aerolínea estatal Mexicana de Aviación conmemoró este 26 de diciembre su segundo aniversario desde el relanzamiento de operaciones, consolidando su presencia en el Aeropuerto Internacional Felipa Ángeles (AIFA) como una de las compañías con mayor crecimiento reciente en el país.

De acuerdo con información oficial, la empresa ha transportado más de 800 mil pasajeros, cifra que representa una proporción relevante del total de usuarios que han utilizado el  AIFA desde el inicio de sus vuelos comerciales.

En el marco de la celebración, el director general Leobardo Ávila Bojórquez destacó que la aerolínea opera actualmente 14 rutas nacionales y que su plan de expansión contempla alcanzar 17 destinos para el segundo trimestre de 2026, mediante la incorporación de tres nuevas rutas, como parte de una estrategia basada en planeación y disciplina operativa.

Durante 2025, la empresa reportó un incremento de 19% en el número de pasajeros respecto a 2024, al pasar de 350 mil a cerca de 450 mil usuarios, acompañado de mejoras en desempeño, entre ellas un aumento del 56% en eficiencia por vuelo y una puntualidad cercana al 98.6%.

En materia de flota, la aerolínea incorporó cinco aeronaves Embraer E-195E2, con mejores condiciones de confort y menor impacto acústico, y prevé sumar siete unidades más en 2026 y ocho adicionales en 2027, para alcanzar un total de 20 aviones de este modelo.

La ceremonia conmemorativa incluyó música de mariachi y un pastel compartido con pasajeros en la sala de espera del AIFA, con la presencia de directivos y autoridades aeroportuarias, en un contexto de preparación para incrementar frecuencias hacia destinos estratégicos ante eventos de alta demanda como el Mundial de Futbol 2026.

