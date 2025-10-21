¡Histórico! Mexicana sube a pódium en Copa del mundo en natación

Miranda Grana se convirtió en la primera mexicana en subir al pódium en una etapa de la Copa del Mundo de Natación, tras lograr la medalla de bronce en los 200 metros dorso, un logro que trasciende el tatami acuático y se perfila como símbolo de una nueva era para la natación mexicana.

Miranda Grana no sólo rompió el techo de cristal para las nadadoras mexicanas, sino que lo hizo con un registro de 2:01.96 minutos que, además de otorgarle la presea, impuso un nuevo récord nacional en la prueba. Este crono le permitió superar marcas que habían permanecido intactas desde hace más de una década, lo cual subraya el alcance de su rendimiento.

El contexto deportivo suma más matices: el escenario fue la segunda parada del circuito mundial realizada en Westmont, Estados Unidos, donde Grana se midió con figuras de elite como la australiana Kaylee McKeown, quien se adjudicó el oro con un nuevo récord mundial de 1:57.87, y la estadounidense Regan Smith, medalla de plata con 1:57.91. Frente a dos rivales que ya entran en los libros dorados de la natación, Grana firmó su nombre en los libros de México.

La relevancia de esta medalla, sin embargo, no se limita a un acto de celebración momentánea. Significa un impulso para la infraestructura deportiva del país, para la visibilidad de la natación y para la formación de futuras generaciones que ahora tienen un referente latinoamericano concreto. Desde las aguas, Grana envía un mensaje: el talento mexicano puede competir, y ganar, en la élite mundial. Su paso hace girar también debates sobre apoyos institucionales, centros de alto rendimiento y promoción del deporte acuático en México.

Con apenas 20 años, Grana ya fija su objetivo en los próximos grandes retos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.