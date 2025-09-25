SRE confirma que una mexicana resultó herida en tiroteo en oficinas de ICE en Dallas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una de las tres personas lesionadas durante el tiroteo registrado en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, es de nacionalidad mexicana.

En un comunicado, la dependencia precisó que la connacional se encuentra hospitalizada y recibe atención médica especializada. Aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad por razones de privacidad, se confirmó que su estado de salud es monitoreado de forma constante.

El Consulado General de México en Dallas activó de inmediato los protocolos de apoyo y mantiene comunicación directa con los familiares de la víctima para ofrecer acompañamiento y protección consular, además de brindar asesoría legal y asistencia en los trámites que sean necesarios.

El ataque ocurrió el pasado lunes dentro de las instalaciones de ICE, lo que provocó una amplia movilización de las fuerzas de seguridad locales y federales en Texas.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, tres personas resultaron heridas, entre ellas la ciudadana mexicana, aunque hasta el momento no se ha revelado si los hechos estuvieron dirigidos contra trabajadores de la institución o si se trató de un ataque al azar.

Las autoridades estadounidenses mantienen bajo investigación el motivo del tiroteo, así como la identidad del presunto agresor, y no descartan que pueda haber vínculos con tensiones recientes en torno a la política migratoria en la región.

Por su parte, la SRE reiteró que el Gobierno de México, a través de su red consular en Estados Unidos, continuará trabajando para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades mexicanas en el extranjero.

Además, destacó que se dará puntual seguimiento a la evolución médica de la connacional afectada y se mantendrá una comunicación constante con su familia.

Este incidente ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, que advierten sobre los riesgos de violencia en instalaciones relacionadas con el sistema migratorio estadounidense.

En ese sentido, la Cancillería mexicana enfatizó la importancia de reforzar la cooperación bilateral para garantizar espacios seguros, tanto para los trabajadores como para las personas que acuden a estas oficinas.

La dependencia mexicana aseguró que, conforme avancen las investigaciones, dará a conocer información adicional y continuará brindando todo el respaldo institucional necesario a la connacional y a sus familiares en Dallas.