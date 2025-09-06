Mexicano regresa tras deportación irregular a Sudán del Sur

Un Mexicano deportado a Sudán del Sur fue finalmente Repatriado después de semanas de gestiones diplomáticas que involucraron a la Cancillería mexicana y al gobierno africano. Se trata de Jesús Muñoz Gutiérrez, quien había sido enviado a Juba bajo la política migratoria de Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump.

El connacional pasó más de un mes bajo custodia en territorio sudanés, sin vínculos con el país al que fue enviado. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la entrega al embajador de México en Etiopía se concretó tras la garantía de que no sería víctima de tratos inhumanos ni de procesos judiciales injustos a su llegada.

En el mismo vuelo donde viajó el Mexicano, llegaron otros siete deportados desde bases estadounidenses en África. Uno ya fue liberado, pero seis continúan retenidos en espera de evaluaciones jurídicas, lo que mantiene abierto el debate sobre la legalidad de estas medidas.

El regreso del mexicano Muñoz Gutiérrez se enmarca en un contexto de tensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum había criticado previamente que su gobierno no fue notificado por Washington del traslado, calificando el hecho como un incumplimiento a protocolos internacionales.

La política de deportaciones a terceros países fue avalada por la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que ha generado fuertes críticas de organismos internacionales. En particular, se cuestiona que países como Sudán del Sur no ofrezcan las mínimas garantías de seguridad y derechos humanos a quienes son enviados allí.