Más de 87 mil mexicanos han sido detenidos en redadas a migrantes en Estados Unidos

En lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a más de 87,000 mexicanos en operativos dirigidos contra migrantes en ciudades y condados del país, según estadísticas oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De las más de 225,000 personas detenidas en esos operativos, 87,448 eran mexicanos, concentrados en estados como Texas, Florida y California.

Estas cifras se suman a un aumento general en las detenciones fuera de la frontera, donde las redadas han desplazado parte de la atención de la Patrulla Fronteriza hacia incursiones urbanas.

Los datos recopilados hasta octubre de 2025 muestran una marcada disminución de las detenciones en la frontera por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en contraste con un aumento de operativos internos ejecutados por el ICE, que registraron un incremento de 138% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las repercusiones de las redadas alcanzan no sólo a quienes son arrestados, sino también a sus familias y comunidades. Organizaciones que defienden los derechos de migrantes mexicanos señalan que el temor a ser detenido ha provocado una reducción en la actividad cotidiana, afectando la participación en escuelas, trabajos y servicios básicos. Esto se combina con presiones sociales y económicas ante un clima de incertidumbre y miedo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que del 20 de enero al 23 de octubre de este año fueron repatriados a México más de 116,000 connacionales, de los cuales más de 93,000 recibieron asistencia consular; cifras que contrastan con la disminución en el presupuesto asignado a estos servicios, reduciéndose en términos reales respecto al año previo.

Comunidades de mexicanos y organizaciones civiles continúan documentando casos y brindando apoyo ante una política de redadas que, hasta ahora, ha marcado uno de los periodos más significativos de detenciones en años recientes.