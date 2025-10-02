Mexicanos son interceptados por ejército de Israel llevando ayuda humanitaria a Gaza

El ejército de Israel interceptó a varias embarcaciones de la Flotilla Sumud Global a unos 100 kilómetros de Gaza, en un operativo donde resultaron interceptados siete mexicanos que intentaban entregar ayuda humanitaria en la región. Organizaciones internacionales denunciaron que se trató de un secuestro en aguas internacionales.

En grabaciones difundidas por la tripulación, las connacionales Sol González Eguía y Arlín Gabriela Medrano Guzmán informaron que fueron retenidas y pidieron apoyo a las autoridades mexicanas para garantizar su retorno seguro. Ambas viajaban junto con otros activistas en una de las embarcaciones humanitarias.

Asimismo, en una transmisión del canal Rompeviento TV se mostró el momento en que la embarcación en la que viajaba Ernesto Ledesma Arronte fue abordada por elementos del ejército de Israel, confirmando el alcance de la acción militar contra la flotilla internacional.

En total, siete mexicanos integraban el contingente: además de los ya mencionados, también participaron Carlos Pérez Osorio, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, de quienes hasta el momento no se cuenta con información actualizada sobre su situación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Israel ya solicitó acceso consular para los connacionales. La cancillería enfatizó que sus derechos deben ser respetados en apego al derecho internacional y subrayó que mantiene contacto directo con los familiares de los participantes.

Desde el 2 de septiembre, cuando la flotilla partió de Barcelona con destino a Gaza, la SRE ha seguido el desarrollo de la misión y ha establecido comunicación constante con las embajadas de la región. La dependencia aseguró que continuará con las gestiones diplomáticas necesarias.

Diversos colectivos señalaron que el propósito de la misión era visibilizar la situación en Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población afectada por el bloqueo. Por ello, calificaron la intercepción como un hecho que vulnera los derechos de los participantes y de las organizaciones involucradas.

La presión internacional se centra ahora en exigir al gobierno de Israel que garantice la integridad de los tripulantes y facilite su retorno. Los familiares de los mexicanos han pedido a la administración federal intensificar las acciones diplomáticas para lograr una pronta solución.