Mexicanos impulsan viajes al Caribe y Sudamérica porque es más barato que hacerlo en México

El mercado de viajes en México cerró 2025 con un crecimiento sostenido que confirma la recuperación y expansión del sector, impulsado tanto por el turismo interno como por un mayor número de viajes internacionales. Plataformas de reservaciones como Despegar identificaron un dinamismo marcado en la demanda, reflejo de una mayor conectividad aérea, esquemas de pago más flexibles y una oferta turística diversificada que reactivó el apetito por viajar dentro y fuera del país.

El flujo hacia Estados Unidos se mantuvo como el principal motor del turismo internacional para los mexicanos, con ciudades como Las Vegas, Nueva York y Orlando encabezando las preferencias. Estos destinos continúan concentrando reservaciones gracias a su amplia oferta de entretenimiento, compras y experiencias familiares, así como a la frecuencia de vuelos y facilidades de consumo que los mantienen como el mercado emisor-receptor más relevante para México.

El mapa de viajes, sin embargo, mostró una diversificación creciente. Madrid se consolidó como el destino europeo más importante para los viajeros mexicanos, mientras que el Caribe y Sudamérica ganaron terreno de forma significativa. Este cambio refleja una mayor apertura del viajero nacional a experiencias culturales y de playa fuera de los circuitos tradicionales.

Dentro de esta tendencia, Punta Cana, Cartagena de Indias y Bogotá destacaron por su crecimiento en reservaciones durante 2025. La combinación de precios competitivos, productos turísticos bien estructurados y opciones de financiamiento accesibles permitió que más mexicanos incorporaran estos destinos a sus planes de viaje, posicionándolos como alternativas sólidas frente a los mercados tradicionales.

El turismo nacional también reportó un desempeño positivo a lo largo del año. Datos oficiales muestran incrementos tanto en el número de visitantes como en el gasto promedio, con efectos directos en la ocupación hotelera, el transporte terrestre y aéreo, y los servicios complementarios, lo que fortaleció la cadena de valor turística en distintas regiones del país, pero muy débil comparado con los viajes al extranjero.

Cancún, Ciudad de México y Puerto Vallarta lideraron las reservaciones dentro del territorio nacional, consolidándose como destinos ancla para el turismo de ocio y urbano. A ellos se sumaron Monterrey, Guadalajara y Mérida, ciudades que han logrado combinar con éxito el turismo de negocios, eventos y escapadas de fin de semana, ampliando su atractivo para distintos perfiles de viajero.

El impacto del crecimiento turístico también se reflejó en el empleo. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la población ocupada en el sector turismo alcanzó casi cinco millones de personas, una cifra que confirma el peso estratégico de la actividad para la economía nacional y su papel como generador de empleo directo e indirecto.

Las perspectivas para 2026 apuntan a un nuevo impulso, impulsado por la celebración del Mundial de Futbol. Las estimaciones oficiales anticipan la llegada de hasta 5.5 millones de visitantes adicionales, una derrama económica cercana a los mil millones de dólares y la creación de alrededor de 24 mil empleos directos, lo que podría marcar un nuevo máximo histórico para la industria turística en México.

