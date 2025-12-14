México registró 31 ciclones durante la temporada de huracanes 2025

México registró 31 ciclones tropicales durante la temporada de huracanes 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al presentar el balance final del periodo ciclónico.

De acuerdo con la autoridad meteorológica, 18 sistemas se formaron en el océano Pacífico y 13 en el Atlántico, entre los meses de mayo y noviembre, cuando se desarrolla oficialmente la temporada.

El SMN detalló que, pese al número elevado de sistemas, solo dos ciclones ingresaron a territorio nacional. Sin embargo, varios fenómenos se aproximaron a las costas y provocaron lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones asociadas a estos ciclones contribuyeron a mejorar los niveles de almacenamiento en presas, lo que ayudó a aliviar condiciones de sequía en algunas entidades.

Con el cierre de la temporada, el SMN reiteró el llamado a la población a mantener medidas preventivas, ante la posibilidad de lluvias intensas fuera del periodo ciclónico por otros sistemas meteorológicos.