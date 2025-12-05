México registra 92 casos de infección por gusano barrenador en humanos

Las autoridades sanitarias confirmaron 92 contagios de miasis en humanos a causa del Cochliomyia hominivorax, popularmente conocido como “gusano barrenador”, lo que agrava la alarma epidemiológica en al menos cinco estados del país.

Casos confirmados, distribución geográfica y alertas de salud pública

Las autoridades del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) reportaron un total de 92 casos acumulados de miasis humana al corte del 28 de noviembre, tras confirmarse ocho nuevos contagios en la última semana.

Los estados con casos confirmados son 5: Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca. Chiapas concentra la mayoría de los contagios con 79 casos, de los cuales 10 personas se encuentran hospitalizadas.

Según los reportes oficiales, la infestación ocurre cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax depositan sus huevos en heridas abiertas o mucosas lesionadas — no en tejido muerto —, para luego alimentarse del tejido vivo. Esto puede derivar en lesiones profundas, supuración, dolor e incluso complicaciones severas si no se atienden oportunamente.

Las autoridades de salud han alertado sobre factores de riesgo: muchas de las personas infectadas presentan comorbilidades como diabetes, enfermedades crónicas, heridas no tratadas, o condiciones de vulnerabilidad social, lo que facilita la infestación.

A raíz de este repunte, las autoridades sanitarias advierten que la vigilancia epidemiológica debe intensificarse, especialmente en zonas rurales, y recomiendan a la población mantener una buena higiene, atender rápidamente cualquier herida, y acudir de inmediato a un servicio médico si observan signos sospechosos.