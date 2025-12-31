Mundial 2026 enciende alertas por boletos caros, fraudes y reventa ilegal en México

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 convive en México con una creciente preocupación por los altos precios de los boletos y el riesgo de fraudes, un escenario que podría afectar tanto a las familias como a la imagen del país como sede. La combinación de demanda histórica, precios definidos a escala global y un mercado digital saturado de ofertas no verificadas ha encendido las alertas entre organismos empresariales del sector comercio y turismo.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) dejó claro que la fijación de precios de los boletos no depende de cámaras empresariales ni de organismos privados nacionales, sino exclusivamente de la FIFA y de sus operadores internacionales autorizados. Esta precisión busca frenar interpretaciones erróneas que trasladan responsabilidades locales a un esquema comercial que se define fuera del país.

El debate sobre el costo de las entradas abrió una discusión de fondo sobre el poder adquisitivo en México frente a un evento global. El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, subrayó que señalar que los boletos resultan impagables para muchas familias no implica una crítica a la FIFA, sino el reconocimiento de una brecha económica real entre el espectáculo deportivo y el ingreso promedio de millones de hogares.

Ese desajuste, advirtió la Confederación, crea el caldo de cultivo perfecto para prácticas irregulares como la reventa ilegal y los fraudes digitales. Plataformas apócrifas, intermediarios no autorizados y enlaces difundidos por redes sociales o mensajes privados representan un riesgo directo para el patrimonio de los aficionados, además de generar desconfianza en torno a la organización del Mundial.

Ante este escenario, el llamado es contundente: los boletos deben adquirirse únicamente a través del sitio oficial de la FIFA y de los canales que el organismo reconozca formalmente. Cualquier oferta fuera de esos esquemas, por atractiva que parezca, implica un alto riesgo de estafa, especialmente en un contexto donde la urgencia y la emoción suelen nublar la verificación básica.

En paralelo a las advertencias, el sector empresarial busca capitalizar el Mundial más allá de la venta de entradas. Concanaco Servytur impulsa el Plan “Un Mundial Muy Mexicano”, una estrategia para que la derrama económica se extienda a comercios formales, mipymes y negocios familiares, incluso para quienes no asistan a los estadios.

La iniciativa contempla la instalación de una Mesa Nacional con cámaras de comercio, servicios y turismo de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de autoridades de los tres niveles de gobierno. El objetivo es articular corredores comerciales y turísticos, campañas de consumo local y activaciones en hoteles, restaurantes y comercios, aprovechando el flujo de visitantes nacionales e internacionales.

La presión económica ya se refleja en el sector hotelero, particularmente en la Ciudad de México, donde las tarifas para las fechas cercanas al Mundial 2026 se han disparado. De acuerdo con plataformas de reservaciones como Booking y Expedia, los precios en la capital mexicana figuran entre los más altos no solo del país, sino entre todas las sedes mundialistas de México, Estados Unidos y Canadá, lo que añade otro factor de exclusión para el turismo interno.

