Lunes 22 de Diciembre, 2025
México ante una “epidemia del porno”: expertos alertan sobre impacto en menores y falta de regulación

Especialistas advierten que México enfrenta una “epidemia del porno”, donde el acceso fácil a contenidos pornográficos entre menores de edad y la ausencia de legislación
22 diciembre, 2025
Foto: Cortesía

México atraviesa una preocupante “epidemia del porno”, advirtieron especialistas consultados en El Universal, quienes señalan que el consumo de pornografía —especialmente entre niñas, niños y adolescentes— ha alcanzado niveles alarmantes debido a la accesibilidad digital sin filtros ni supervisión y a la falta de una legislación que regule y sancione su difusión.

De acuerdo con psicólogos y académicos, la exposición a contenidos pornográficos puede comenzar desde los 11 o 12 años, mientras que el mayor consumo se registra entre los 14 y 17 años. Esta situación, subrayan, influye negativamente en la salud mental y emocional de los jóvenes y distorsiona su percepción de la sexualidad y las relaciones afectivas.

La doctora Blanca Estela Barcelata Eguiarte, académica de la UNAM, explica que factores como la presión social, la baja autoestima y el aislamiento impulsan a los menores a buscar este tipo de contenidos como forma de entender la sexualidad. Sin embargo, advierte que esta exposición repetida puede crear expectativas irreales sobre el sexo, frustración, ansiedad y una posible normalización de conductas sexuales de riesgo.

Los expertos también señalan que el acceso sin restricciones fomenta conductas problemáticas como la cosificación de las personas y la desensibilización emocional. Aunado a ello, alertan sobre trastornos sexuales y pérdida de interés por las relaciones interpersonales saludables, consecuencia de una visión distorsionada construida en el entorno digital.

Para enfrentar esta problemática, las voces consultadas proponen varios frentes de acción: fortalecer la comunicación entre padres e hijos, implementar programas educativos sobre sexualidad con enfoque biológico y emocional, y desarrollar políticas públicas que regulen y controlen el acceso de menores a contenidos explícitos.

Además, especialistas insistieron en la necesidad de un marco legal robusto que obligue a las plataformas digitales a proteger de manera efectiva a las audiencias jóvenes y sancionar la difusión irresponsable de material pornográfico.

La llamada epidemia del porno no solo revela un fenómeno sociocultural amplificado por la conectividad digital, sino que también plantea un reto urgente para autoridades, familias y escuelas ante el impacto de estos contenidos en el desarrollo de las nuevas generaciones. 

