México aplicará aranceles de hasta 50% a productos importados en 2026

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de productos que tendrán aranceles de importación de entre 5 % y 50 % a partir del 1 de enero de 2026.

La medida aplica a bienes importados de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia.

Qué productos tendrán aranceles más altos

Entre los bienes con aranceles máximos del 50 % están automóviles para transporte de personas o mercancía, ya sea que funcionen con gasolina, diésel o electricidad.

Productos con arancel del 35 % incluyen llantas de turismo, ciertos papeles, textiles de algodón y poliéster, ropa y calzado urbano o deportivo.

Además, se aplicarán aranceles del 25 % a motocicletas y piezas como radiadores y embragues; y del 20 % a ropa deportiva, mochilas, bicicletas y utensilios de cocina.

Lee más: SAT descarta hackeo tras difusión de supuesta filtración de facturas

La lista abarca mil 463 fracciones arancelarias de bienes finales e insumos. El valor aproximado de las importaciones afectadas suma 29 400 millones de dólares.

El aumento de aranceles busca proteger la producción nacional ante la competencia de productos importados de países sin acuerdos comerciales preferentes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.