México y Argentina se enfrentarán en octubre en EE.UU. en un amistoso clave rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol volverá a enfrentar a uno de sus rivales más emblemáticos: Argentina. En lo que promete ser un duelo de alto voltaje, ambos equipos se verán las caras en un partido amistoso programado para octubre de este año en Estados Unidos, posiblemente en la ciudad de Chicago.

El enfrentamiento, aún por confirmarse oficialmente por las federaciones de ambos países, forma parte de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, donde México será uno de los anfitriones. La noticia ha generado expectativa entre los aficionados, quienes todavía recuerdan el amargo sabor de la derrota 2-0 sufrida en el Mundial de Qatar 2022, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Históricamente, Argentina ha dominado la serie con 16 victorias, 12 empates y apenas 4 derrotas frente a México. No obstante, el encuentro sigue siendo uno de los más esperados en el calendario del Tricolor, tanto por la calidad del rival como por el significado emocional que conlleva.

A pesar de la intensidad que suele vivirse en estos duelos, Lionel Messi ha restado importancia a la idea de una rivalidad entre ambas naciones, señalando que existe respeto mutuo entre los jugadores y admiración por parte del público mexicano.

El posible encuentro servirá también como una oportunidad para que Jaime Lozano, técnico del conjunto mexicano, pruebe variantes tácticas y perfiles jóvenes ante una potencia mundial. Por su parte, la albiceleste, vigente campeona del mundo, continúa afinando su maquinaria con miras a revalidar su título en 2026.

A falta de confirmación oficial de la fecha y sede exacta, se espera que el anuncio se haga en los próximos días. Será un duelo con sabor a revancha para México y una nueva prueba de fuego para ambas escuadras en su camino mundialista.

Un historial que pesa

La rivalidad futbolística entre México y Argentina ha dejado momentos memorables y dolorosos para el Tricolor. En 32 enfrentamientos oficiales y amistosos, Argentina suma 16 victorias, 12 empates y solo 4 derrotas frente a los mexicanos.

En Copas del Mundo, la estadística es aún más contundente:

1930 : Argentina 6-3 México (fase de grupos)

2006 : Argentina 2-1 México (octavos de final, golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra)

2010 : Argentina 3-1 México (octavos de final)

2022: Argentina 2-0 México (fase de grupos, goles de Messi y Enzo Fernández)

El duelo más reciente, en Qatar 2022, dejó un sabor amargo para el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino, quien curiosamente había dirigido a Argentina años atrás.