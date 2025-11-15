Mexico eliminó a Argentina en el Mundial sub 17 de Futbol realizado en Catar

En un duelo dramático que sorprendió al torneo, México eliminó a su similar de Argentina en el Mundial Sub 17 que se disputa en Catar, logrando su clasificación a los octavos de final. La victoria tricolor estuvo marcada por la actuación del portero Santi López, quien pasó de la presión a la gloria al detener un tiro en la serie de penales y convertir el disparo definitivo.

El encuentro inició adverso para México, luego de que Argentina abriera el marcador al minuto 9 con un remate de Ramiro Tulian. La albiceleste dominó la primera mitad, respaldada por su paso perfecto en la fase de grupos, mientras el conjunto mexicano parecía condenado a una nueva eliminación.

Sin embargo, el equipo tricolor reaccionó con determinación en la segunda parte. Luis Gamboa empató el juego al minuto 46 y, solo doce minutos después, marcó el 2-1 parcial que devolvió la esperanza a México. Desde ese momento, la selección mexicana resistió con fuerza los embates argentinos, pese a haber llegado “de milagro” a la fase de dieciseisavos, tras clasificar por diferencia en tarjetas.

El drama reapareció al minuto 87, cuando Fernando Closter igualó el partido luego de un error de Santi López, quien salió de forma equivocada en un centro. La recta final fue dominada por Argentina, pero México logró llevar el duelo a la definición por penales.

En la tanda decisiva, Santi López se transformó en la figura del encuentro: detuvo el primer penal argentino y sus compañeros acertaron cada disparo. Con el marcador 4-4, el portero mexicano tomó el balón y anotó el quinto tiro, sellando la clasificación de México a los octavos de final del Mundial Sub 17.

Tras la hazaña, el equipo dirigido por Carlos Cariño enfrentará a Portugal, que avanzó tras vencer 2-1 a Bélgica. El duelo está programado para el martes 18 de noviembre en la Aspire Zone de Doha, con horario aún por confirmar.

A diferencia de otras categorías, México posee amplia experiencia en esta justa: ha sido campeón dos veces (2005 y 2011), sumado a dos terceros lugares (2013 y 2019) y un cuarto lugar en 2015.