México avanza a cuartos de final en Campeonato Mundial Sub-20 2025

La selección de México Sub-20 sigue demostrando su potencial en el Campeonato Mundial Sub-20, luego de conseguir una contundente victoria por 4-1 sobre Chile, la selección anfitriona del torneo. Con este resultado, el equipo dirigido por Raúl Chabrand aseguró su lugar en los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.

Durante los octavos de final, México mostró un dominio total en el campo. Con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, el conjunto tricolor controló el partido de principio a fin, demostrando la capacidad ofensiva y la cohesión de su generación.

El primer tanto del encuentro llegó tras una asistencia precisa de Gilberto Mora, quien nuevamente se destacó como líder futbolístico del equipo. Mora acumula tres goles y dos asistencias en el torneo y ha formado parte de la selección mayor que ganó la Copa Oro, atrayendo interés de clubes europeos.

Con su triunfo sobre Chile, México culminó la fase de grupos del llamado “grupo de la muerte” como segundo lugar, tras superar una etapa intensa y mostrando talento, carácter y madurez para competir frente a potencias juveniles del continente y el mundo.

El próximo rival de México se definirá entre Argentina y Nigeria, que se enfrentarán el miércoles 8 de octubre a la 1:30 p.m., hora del centro de México. La albiceleste llega como favorita luego de avanzar invicta en su grupo con victorias sobre Italia, Australia y Cuba.

El partido de cuartos de final está programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, generando expectativa entre aficionados y expertos que siguen de cerca el desempeño del equipo tricolor en el Mundial Sub-20.