México avanza a octavos del Mundial Sub-20

La selección Sub-20 de México consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, luego de imponerse 1-0 a Marruecos en un encuentro de alta intensidad disputado dentro del llamado “grupo de la muerte”.

El tanto de la victoria fue convertido por Gilberto Mora desde el punto penal, acción que aseguró el pase del conjunto tricolor a la siguiente ronda. El partido se caracterizó por el equilibrio en el medio campo y las escasas oportunidades de gol durante gran parte del encuentro.

El combinado de México realizó cambios en su alineación titular con el objetivo de presentar una propuesta más ofensiva. Con la inclusión de Yael Padilla y Diego Sánchez, el cuadro mexicano intentó romper la sólida defensa de Marruecos, aunque el primer tiempo terminó sin anotaciones.

El juego se detuvo al minuto 29 debido a la lesión de Mateo Levy, quien sufrió una conmoción cerebral tras un choque con un rival. El jugador fue trasladado al hospital y sustituido por Íker Fimbres. Esa situación pareció motivar al conjunto nacional, que regresó al campo con una actitud más decidida.

La recompensa para México llegó al minuto 51, cuando una mano dentro del área marroquí fue sancionada como penal. Gil Mora tomó el balón y ejecutó con precisión, marcando el único tanto del encuentro que definiría la clasificación.

A partir de ese momento, el conjunto tricolor controló el ritmo del partido, priorizando la posesión del balón y la solidez defensiva. Marruecos intentó empatar en los minutos finales, pero la zaga mexicana y el portero Emmanuel Ochoa evitaron cualquier riesgo con intervenciones oportunas.

Con este triunfo, México finalizó la fase de grupos en el segundo lugar con cinco puntos, asegurando su presencia entre los dieciséis mejores equipos del torneo. Su siguiente rival será el anfitrión Chile, a quien enfrentará en los octavos de final el próximo martes 7 de octubre a las 13:30 horas.

El encuentro entre México y Chile se perfila como uno de los más atractivos de la siguiente ronda, debido al estilo ofensivo de ambos conjuntos y la ventaja que tendrá el cuadro chileno al jugar en casa.