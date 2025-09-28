México vs Brasil Sub-20: dónde ver en vivo el partido del Mundial

La selección mexicana Sub‑20 se enfrenta a Brasil este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), como parte de la fase de grupos del Mundial Sub‑20 en Chile. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y en streaming a través de ViX.

Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que ya ha debutado con la selección mayor, es una de las esperanzas del Tri juvenil para destacar en este torneo.

Contexto del partido

México integra el Grupo C junto con Brasil, España y Marruecos. En su debut se mide ante el campeón sudamericano, un rival de alto calibre que pondrá a prueba la fortaleza y carácter del equipo mexicano.

Para esta edición, el Tri apuesta por una mezcla de juventud y experiencia, y Mora destaca por su madurez futbolística pese a su edad. Ha sido llamado tanto al equipo mayor como a las categorías juveniles por su desempeño con Xolos.

Gil Mora, el jugador a seguir en el mundial sub-20

La influencia de Gilberto Mora en el medio campo: creación de juego, manejo del balón y presión

Cómo México enfrenta la calidad técnica y ofensiva del equipo brasileño

Estrategias defensivas del Tri ante la velocidad sudamericana

La capacidad de México para adaptarse y responder si queda en desventaja

Horario y transmisión del partido de México

Fecha: Domingo 28 de septiembre 2025

Hora: 17:00 (hora del centro de México)

Canales: Canal 5, TUDN, ViX (streaming)

El equipo de Eduardo Arce buscará sumar o incluso imponer su estilo para sorprender. El torneo apenas empieza, pero México y Mora tendrán una primera prueba exigente ante Brasil.