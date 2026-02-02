México, Brasil y Chile proponen a Michelle Bachelet como nueva secretaria de la ONU ¿Cuándo es el cambio?

Los gobiernos de México, Brasil y Chile han oficializado la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ocupar el cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta propuesta busca que, por primera vez en la historia, una mujer lidere el organismo internacional más importante del mundo, impulsando una agenda de justicia social y transparencia global.

El proceso de selección para el relevo de la Secretaría General de las Naciones Unidas ya está en marcha. Según los lineamientos de la Carta de la ONU, el cambio de titular se realiza formalmente el 1 de enero del año posterior a la elección. En este sentido, el nuevo mandato comenzará el 1 de enero de 2027, fecha en la que el sucesor o sucesora asumirá funciones por un periodo de cinco años.

Actualmente, el cargo es ocupado por António Guterres, quien se encuentra en su segundo mandato consecutivo. La gestión de Guterres concluirá oficialmente el 31 de diciembre de 2026, lo que abre la puerta para que la fase decisiva del Consejo de Seguridad inicie a finales de julio de 2026, donde la figura de Bachelet se perfila como una de las más sólidas.

Bachelet camino a la ONU

La postulación de Michelle Bachelet no es fortuita; responde a una demanda histórica de los países del sur global y de diversas organizaciones que exigen paridad de género en los altos mandos de la ONU.

Cabe recordar que Bachelet ya cuenta con una trayectoria destacada dentro del organismo, habiendo sido la primera directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lo que le otorga un perfil de experiencia internacional inigualable.

De acuerdo con el Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General es la encargada de nombrar al titular bajo recomendación del Consejo de Seguridad. Este proceso, que inició formalmente en noviembre de 2025, busca ser más inclusivo y transparente, permitiendo que las naciones propongan perfiles con visión humanista y capacidad de mediación en conflictos globales actuales.

El apoyo conjunto de México, Brasil y Chile fortalece la posición de América Latina en el tablero internacional. Si Michelle Bachelet logra el consenso necesario en 2026, marcaría un hito en la política internacional, iniciando su gestión el 1 de enero de 2027 con la posibilidad de una renovación por un periodo adicional, tal como ha sucedido con los secretarios previos.

