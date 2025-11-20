México cae al puesto 15 del ranking FIFA; Estados Unidos lo supera

México desciende en la clasificación

La Selección Mexicana descendió una posición en el ranking mensual de la FIFA y cayó al puesto 15 del mundo. El cambio se dio tras los recientes resultados en la Fecha FIFA, mientras que Estados Unidos aprovechó para colocarse por encima en el escalafón internacional.

Resultados que costaron puntos

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, no logró sostener el lugar 14 que había mantenido en los últimos meses.

Empató 0-0 ante Uruguay en el TSM de Torreón.

en el TSM de Torreón. Perdió 1-2 frente a Paraguay en el Alamodome de San Antonio.

En consecuencia, ambos resultados le restaron puntos y provocaron el descenso en la clasificación.

En contraste, Estados Unidos ganó justamente a los mismos rivales: Uruguay y Paraguay. Por ello, la selección estadounidense subió dos puestos y ocupó el sitio que dejó México.

Este nuevo intercambio confirma la rivalidad entre las dos selecciones más visibles de la Concacaf, tanto en la cancha como en la tabla internacional.

Top 5 sin sorpresas

En la parte alta del ranking no hubo cambios:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil

Las potencias futbolísticas mantienen su dominio en la clasificación mundial.

México sigue en el bloque competitivo

El nuevo listado mantiene a México dentro del top 20 de selecciones más competitivas del planeta. Sin embargo, confirma que el margen con su vecino del norte se reduce cada vez más.

La diferencia ya no solo se refleja en la cancha, sino también en la tabla internacional.