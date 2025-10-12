México cae ante Argentina en el Mundial Sub-20

La Sub-20 de México concluyó su participación en el Mundial Sub-20 tras caer 2-0 ante Argentina, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final. El conjunto sudamericano dominó el partido de principio a fin y aseguró su pase a semifinal, mientras el cuadro mexicano se despidió del torneo con frustración.

Desde los primeros minutos, Argentina impuso condiciones. Al minuto nueve, Matías Carrizo abrió el marcador con un disparo cruzado que venció al guardameta mexicano. El gol tempranero desestabilizó al equipo dirigido por Eduardo Arce, que perdió el control del mediocampo y no logró recuperar el dominio del balón.

Pese a los intentos de reorganización, México sufrió por las lesiones y los ajustes obligados. Andrés Domínguez abandonó el campo tras un golpe y fue sustituido por Héctor Camberos, lo que obligó a modificar el esquema táctico. Sin embargo, el equipo tricolor no logró generar peligro real sobre la portería rival.

El segundo tanto llegó al minuto 56, cuando Mauro Silvetti aprovechó un pase preciso de Julián Villalba y amplió la ventaja para los albicelestes. A partir de ese momento, México adelantó líneas y buscó recortar la diferencia, pero se encontró con una defensa sólida y un rival que administró el juego con inteligencia.

La desesperación se apoderó de los mexicanos en la recta final. David Ochoa fue expulsado al minuto 90+2 por una fuerte entrada, y poco después T. Jiménez también vio la tarjeta roja, aunque el VAR revirtió la sanción. El exceso de faltas y las cinco amonestaciones reflejaron la tensión que dominó al equipo.

Yair Padilla ingresó en la segunda mitad con energía renovada y protagonizó las dos llegadas más peligrosas de México, pero el arquero argentino detuvo ambos intentos sin complicaciones. Los sudamericanos controlaron el cierre del encuentro y esperaron el silbatazo final con serenidad.

Con este resultado, Argentina aseguró su lugar en semifinal, mientras México cierra una participación con altibajos, marcada por momentos de buen fútbol, pero también por errores defensivos y falta de contundencia.