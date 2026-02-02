Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 2 de Febrero, 2026
Deportes

México sufre doble derrota: Charros y Tomateros caen en el inicio de la Serie del Caribe 2026

Los representativos de México, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, debutaron con el pie izquierdo tras perder sus encuentros iniciales
2 febrero, 2026
0
18
Serie del Caribe, Zapopan, 1 febrero 2026 (2)

El inicio de la Serie del Caribe 2026 no fue el esperado para la delegación mexicana, ya que tanto los Charros de Jalisco como los Tomateros de Culiacán sufrieron derrotas en sus respectivos juegos de presentación este lunes.

En un torneo que reúne a lo mejor del béisbol caribeño, los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) no lograron imponer condiciones, dejando comprometido su camino temprano en la fase de grupos. La falta de bateo oportuno y errores defensivos puntuales marcaron la jornada inaugural para los representantes aztecas.

La actividad para el conjunto de México Rojo y México Verde comenzó con altas expectativas, sin embargo, el pitcheo rival logró silenciar los maderos nacionales en los momentos clave del encuentro.

Los Charros de Jalisco, que llegaban con el impulso de su campeonato local, se vieron superados por una ofensiva agresiva que supo capitalizar cada descuido. Por su parte, los Tomateros de Culiacán intentaron una remontada en las últimas entradas que resultó insuficiente para revertir el marcador adverso.

Este arranque pone presión inmediata sobre los manejadores y jugadores, quienes deberán ajustar su estrategia para los siguientes compromisos si desean aspirar a las semifinales.

Serie del Caribe, Zapopan, 1 febrero 2026

Foto: AFP

La afición mexicana, que se hizo presente en el estadio con el tradicional colorido, espera que el equipo recupere el rumbo en la segunda jornada del certamen.

Desafíos para México en la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe siempre ha sido de alta exigencia para México. Históricamente, el país ha logrado destacar gracias a un pitcheo sólido, pero en esta edición 2026, el nivel de las potencias como República Dominicana y Venezuela parece haber subido un peldaño.

Serie del Caribe, Zapopan, 1 febrero 2026 (1)

Foto: AFP

Los antecedentes muestran que una derrota en el debut obliga a ganar al menos tres de los siguientes cuatro partidos para asegurar la clasificación, un reto mayúsculo considerando el apretado calendario de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Cada lanzamiento y cada turno al bate serán cruciales a partir de ahora para que los Charros y Tomateros puedan representar dignamente al béisbol mexicano.

EtiquetasLiga Mexicana del Pacifico de BéisbolSerie del Caribe
