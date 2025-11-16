México celebra con Japón en Sub-17 victoria del tri sobre Argentina

El triunfo de México sobre Argentina en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 detonó una nueva escena de celebración conjunta en el hotel sede del torneo, donde los jugadores de la Japón Selección Nacional volvieron a sumarse al festejo tricolor. La convivencia entre ambos equipos se ha convertido en un ritual desde la primera fase debido a la amistad surgida por compartir alojamiento.

La selección de México avanzó a los Octavos de Final tras eliminar a Argentina en una dramática tanda de penaltis. El arquero Santiago López detuvo un disparo y anotó el tiro definitivo, hecho que permitió al equipo mexicano, clasificado como octava mejor tercera, consumar una hazaña inesperada ante un rival que había completado una fase de grupos perfecta.

La relación entre México y Japón comenzó desde los primeros días de competencia. Videos difundidos en redes mostraron a los jugadores mexicanos formando un pasillo para recibir a los asiáticos después de una victoria, gesto que los japoneses devolvieron posteriormente. Desde entonces, cada triunfo de cualquiera de los dos equipos termina con un encuentro festivo en las áreas comunes del hotel.

Leer más: Mexico eliminó a Argentina en el Mundial sub 17 de Futbol realizado en Catar

El viernes, tras la victoria mexicana sobre Argentina, la escena volvió a repetirse con abrazos, música, gritos y bailes entre ambos combinados. La convivencia fluida se ha fortalecido gracias a los espacios compartidos, donde los jóvenes deportistas interactúan sin importar idioma o nacionalidad.

Aunque México y Japón comparten amistad y sede, están ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que solo se enfrentarían si ambos avanzan hasta la final del torneo o al duelo por el tercer lugar.

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, compartió un video del momento y expresó en tercera persona que la celebración conjunta reflejaba el “espíritu deportivo” entre ambas naciones. También afirmó que deseaba suerte a los dos equipos en la siguiente fase y destacó que “ya eran campeones”, según declaró en redes sociales.