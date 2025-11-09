México celebra 15 años del reconocimiento de Unesco a la cocina mexicana

La gastronomía mexicana celebra su riqueza y diversidad en el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, inaugurado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Este evento conmemora los 15 años del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El foro reúne a cocineras tradicionales, chefs, productores y académicos que destacan la riqueza cultural de la gastronomía mexicana. En esta edición participan 100 expositores, 10 estados y cinco países, ofreciendo un espacio para visibilizar el valor cultural, social y turístico de los alimentos y platillos tradicionales del país.

“Sin el campo no tenemos nada; este foro nos permite comprender cómo el trabajo de nuestros productores se transforma en los platillos que nos representan ante el mundo. La cocina tradicional mexicana es un motor para el turismo y parte fundamental de nuestra identidad”, destacó Rodríguez Zamora.

El evento se realiza del 7 al 9 de noviembre en la Plaza de Armas de Cuernavaca, abierto al público, e incluye la participación de productores del campo, cocineras tradicionales, chefs y estudiantes de gastronomía. Además, como parte de la celebración, se llevará a cabo el Festival México de Mis Sabores en el Campo Marte de Ciudad de México, con representantes de los 32 estados del país.

Por su parte, la gobernadora de Morelos destacó la relevancia internacional de la gastronomía mexicana y el respaldo del gobierno local para hacer de Morelos la sede del foro, mientras que el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, resaltó que la cocina del estado es “el alma de nuestro territorio, una herencia viva que transforma los productos de la tierra en alimento, encuentro y comunidad”.

Entre los asistentes estuvieron representantes de la UNESCO, líderes del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y autoridades de turismo de otros estados. El X Foro Mundial reafirma la relevancia de la cocina tradicional mexicana como motor turístico, cultural y económico, consolidando a México como referente internacional de gastronomía.