México envía 80 mil barriles de combustible a Cuba para aliviar crisis eléctrica

México despachó 80,000 barriles de combustible hacia Cuba en medio de una profunda crisis de apagones que deja a amplias zonas de la isla sin electricidad por más de 20 horas al día.

La medida, coordinada con Petróleos Mexicanos (Pemex), contempla el envío de dos buques –el Ocean Mariner y el Eugenia Gas– con hidrocarburos que arribarán en los próximos días a puertos cubanos para intentar aliviar el déficit de energía que enfrenta el país caribeño.

Las embarcaciones partieron desde el complejo industrial Pajaritos de Pemex, en el sur de México, rumbo al puerto de Moa, en el extremo oriental de Cuba. El combustible enviado desde México representa una fracción clave del total de hidrocarburos que la isla requiere para mantener operativas sus termoeléctricas.

Cuba, que depende en gran medida de la importación de combustible para sostener su sistema eléctrico, ha sufrido frecuentes cortes de energía debido a la falta de suministro energético, fallas en centrales y la caída de envíos de crudo desde Venezuela.

La escasez de combustible ha intensificado los apagones diarios en varias provincias cubanas, donde la infraestructura eléctrica lucha por cubrir la demanda mínima. Las autoridades señalan que la llegada del combustible desde México busca mitigar esta emergencia energética, aunque expertos advierten que la cantidad es insuficiente frente a las necesidades estructurales del sistema.

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba indica que alrededor del 60 % del combustible consumido en la isla es importado, y gran parte va destinado a alimentar las plantas generadoras de electricidad.

Repercusiones políticas y económicas

El envío de combustible desde México ocurre en un contexto de tensiones geopolíticas regionales, donde la disminución de suministros desde Venezuela ha agravado la crisis eléctrica en Cuba. Analistas subrayan que la dependencia de fuentes externas de combustible sigue marcando la política energética y económica de la isla.

Para el gobierno mexicano, el despacho de combustible también representa un gesto de cooperación ante una emergencia humanitaria vinculada a prolongados cortes de electricidad que afectan servicios básicos y actividades productivas en Cuba.