México confirma duelos de alto calibre ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026

Un regreso histórico al Coloso de Santa Úrsula

La Selección Mexicana de Futbol anunció oficialmente dos partidos amistosos de gran importancia en su preparación hacia la Copa del Mundo 2026.

El primero será un encuentro de lujo: México vs Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas en la reapertura del renovado Estadio Ciudad de México —antes Estadio Azteca—.

La Federación Mexicana de Futbol cerró las negociaciones para que este duelo marque el regreso de la afición al emblemático inmueble, ahora bajo administración de FIFA rumbo al Mundial.

En cuanto al historial, mexicanos y lusitanos se han enfrentado en cinco ocasiones, con ventaja para Portugal: dos victorias y dos empates. El Tricolor buscará romper la racha y estrenarse con triunfo en su renovada casa.

Segundo examen: Bélgica en Chicago

El segundo compromiso será frente a Bélgica, actualmente octavo del ranking FIFA, el 31 de marzo a las 19:00 horas en el Soldier Field de Chicago, uno de los recintos más emblemáticos para la afición mexicana en Estados Unidos.

En siete enfrentamientos previos, México tiene ligera ventaja sobre los belgas: tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Este choque promete ser un reto exigente para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Pruebas clave para el Tricolor

Estos dos encuentros llegan en un momento importante, luego de que México acumula seis partidos sin victoria, una racha que preocupa de cara al Mundial 2026.

Además, tanto Portugal como Bélgica representan rivales de élite que permitirán medir el nivel real del combinado nacional y ajustar piezas rumbo al camino mundialista.

Finalmente, con estos partidos el Tricolor busca recuperar confianza, afinar detalles y tomar ritmo competitivo ante selecciones de clase mundial.