México confirma primer caso de variante letal de Mpox subclado Ib en paciente extranjero

La Secretaría de Salud (SSA), a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), confirmó este 21 de enero de 2026 la detección del primer caso de Mpox (viruela símica) perteneciente al subclado Ib en México.

Se trata de un paciente de nacionalidad alemana que presentó síntomas tras su arribo al país. Esta variante ha generado preocupación internacional debido a su mayor capacidad de transmisión y gravedad en comparación con el clado II, que circuló anteriormente en la región.

El paciente fue identificado gracias a los protocolos de vigilancia epidemiológica activa tras presentar fiebre, fatiga y las características lesiones cutáneas. De inmediato, las autoridades sanitarias activaron los protocolos de aislamiento y el rastreo de contactos para contener cualquier posible brote local.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso urgente a todas las unidades médicas de las 32 entidades federativas para fortalecer la detección oportuna de casos sospechosos.

El subclado Ib es la variante que motivó la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por parte de la OMS a finales de 2024, debido a su rápida propagación en África Central.

Hasta el momento, México solo había registrado casos del clado II, por lo que la llegada de esta nueva cepa representa un reto adicional para el sistema de salud pública, especialmente en puntos de entrada como aeropuertos internacionales y zonas turísticas de Baja California Sur, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Vigilancia epidemiológica y respuesta ante el nuevo clado

Dentro del contexto de prevención, la COFEPRIS y la OPS han colaborado para asegurar que los reactivos de diagnóstico sean específicos para diferenciar los subclados.

Para dar contexto, el subclado Ib se asocia con una transmisión más frecuente de persona a persona, incluyendo el contacto estrecho no sexual.

Las estadísticas de la OMS indican que esta variante puede tener una tasa de letalidad ligeramente superior en poblaciones vulnerables, por lo que instituciones como la UNAM y el IPN instan a la población a mantener medidas de higiene básicas y evitar el contacto directo con personas que presenten erupciones cutáneas inexplicables.

La Secretaría de Salud enfatizó que no hay motivos para el pánico, pero sí para una vigilancia estrecha. Se ha instruido a los laboratorios estatales de salud pública a enviar cualquier muestra sospechosa al InDRE para su secuenciación genómica.

Por ahora, el paciente alemán se encuentra bajo observación médica estricta y se reporta estable, mientras se completa el cerco sanitario en los lugares donde tuvo presencia desde su llegada al país.

