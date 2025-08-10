México Sub-15 arrasa a Estados Unidos y se corona campeón de la Concacaf

La Selección Mexicana Sub-15 vivió una noche de ensueño al conquistar el Campeonato de la Concacaf con una contundente victoria de 5-0 sobre Estados Unidos, en la gran final disputada en suelo costarricense. El triunfo no solo significó levantar el título regional, sino también una muestra clara del talento que viene empujando fuerte en las categorías juveniles del fútbol mexicano.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Yasser Corona dejó en claro que iba por todo. El joven Juan Carlos Martínez Jr., quien fue nombrado el Mejor Jugador del torneo, abrió el marcador al minuto 16 y repitió al 24’, mientras que Paxon Ruffin (20’) y Da’vian Kimbrough (22’) prácticamente sellaron el partido antes del medio tiempo. Ya en la segunda parte, Lisandro Torres (65’) colocó la cereza en el pastel con el quinto tanto del encuentro.

Además del campeonato, México Sub-15 se llevó reconocimientos individuales: Martínez Jr. como el mejor jugador y Kimbrough con la Bota de Oro como máximo goleador.

LEER MÁS: Laura Burgos conquista el oro en muaythai y hace historia para México

⚽🏆Un camino sólido al título

El camino al campeonato fue sólido desde la fase de grupos, donde el Tricolor se posicionó como líder en la Liga A. Ya en semifinales, dejaron fuera al anfitrión Costa Rica con un apretado 2-1, demostrando carácter y contundencia en momentos clave.

Este trofeo marca el regreso de México Sub-15 al trono regional, título que no ganaban desde 2017, y confirma el buen momento de las divisiones juveniles bajo el proyecto encabezado por Andrés Lillini, director de selecciones menores.

Con los recientes éxitos en Sub-17, Sub-20 y ahora Sub-15, el futuro del fútbol mexicano luce prometedor. La nueva generación levanta la mano, y si algo ha quedado claro es que el talento está más vivo que nunca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.