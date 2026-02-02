México enviará alimentos a Cuba y negocia con EEUU el suministro de petróleo a la isla

México enviará esta semana “ayuda humanitaria” a Cuba con alimentos e “insumos fundamentales”, anunció este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla.

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba (…) de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, declaró Sheinbaum durante un acto público.

México se había convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba, que enfrenta una profunda crisis energética agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de Nicolás Maduro.

Sheinbaum había advertido que México continuaría siendo “solidario” con Cuba, aunque ordenó a su canciller establecer contacto con Washington para “conocer con precisión los alcances” del decreto de Trump que sanciona los envíos de hidrocarburos a la isla.

Mientras su gobierno resuelve con la administración del republicano el futuro de los envíos de crudo, la mandataria izquierdista determinó “enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, añadió.

Sheinbaum también negó haber conversado con Trump sobre el suministro de petróleo a Cuba, luego de que el magnate asegurara que le había pedido a ella que México dejara de proveerle hidrocarburos al país caribeño.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, declaró Sheinbaum desde el norteño estado de Sonora, donde presentó proyectos de infraestructura.

México ha enfrentado las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC), que integra junto con Canadá y Estados Unidos

