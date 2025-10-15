Suben a 66 los muertos y 75 los desaparecidos por lluvias en la Huasteca

El Gobierno de México confirmó este martes que la cifra de víctimas por las lluvias extremas que azotan el país se elevó a 66 personas fallecidas y 75 desaparecidas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde los efectos del temporal mantienen en emergencia a más de 100 municipios. Las autoridades federales informaron que más de 3,000 personas permanecen en albergues temporales, mientras las tareas de rescate y recuperación continúan bajo la coordinación del Comité Nacional de Emergencias, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El panorama más crítico se vive en Hidalgo, donde se reportan 21 muertes y 50 personas no localizadas, seguido de Veracruz, con 30 decesos y 18 desaparecidos. En Puebla, las autoridades confirman 14 fallecimientos y 7 desaparecidos, mientras que Querétaro registra un muerto y en San Luis Potosí no hay reportes de víctimas. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que 66 municipios fueron clasificados como prioritarios por el nivel de afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos.

El despliegue federal incluye la participación del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, que han evacuado a más de 290 personas en situación de riesgo, habilitado 92 albergues y entregado más de 51 mil despensas, 35 mil raciones calientes y 9 mil litros de agua embotellada. En total, 8,249 elementos se mantienen en campo, entre ellos 4,951 militares, 3,130 guardias nacionales y 168 integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, apoyados por 21 helicópteros para transporte de víveres y personal médico.

Las operaciones de rescate han sido particularmente intensas en Poza Rica, donde 3,551 personas fueron evacuadas y 279 recibieron atención médica. En Álamo, las evacuaciones superan las 4,200 personas, mientras que en Huauchinango, Puebla, se registraron 569 desalojos y se distribuyeron más de 38 mil litros de agua y 4,400 despensas. En Hidalgo, la ayuda aérea permitió el traslado de medicinas, médicos y más de 8 mil litros de agua potable a comunidades incomunicadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que logró restablecer el servicio eléctrico al 91% de los usuarios afectados, aunque 23,779 hogares siguen sin energía. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contabilizó 376 incidencias en carreteras, de las cuales 163 ya fueron atendidas, mientras que en 97 puntos aún no hay condiciones para acceder con maquinaria de reparación.

La Conagua informó que ha desalojado más de un millón de metros cúbicos de agua anegada y distribuido 314 mil litros de agua potable en apoyo a 244 mil personas. En paralelo, la Secretaría de Bienestar levantó un censo en 30 municipios, donde identificó 4,178 viviendas afectadas, y desplegó a cinco mil jóvenes brigadistas para labores de limpieza y evaluación en escuelas y espacios públicos.

El sector Salud mantiene una alerta epidemiológica por brotes de dengue, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. Se desplegaron 471 brigadas de vacunación, 242 médicas y 140 de vectores, sumando 5,859 profesionales de la salud que ya han brindado más de 7,700 consultas en zonas afectadas. El Gobierno federal aclaró que las cifras de víctimas y daños continúan en proceso de verificación, ya que persisten comunidades incomunicadas y zonas de difícil acceso.

