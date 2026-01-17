México descarta riesgo aéreo tras alerta de EEUU por “actividad militar” en el Pacífico y Golfo de California

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) salió al paso de la alerta emitida por autoridades estadounidenses sobre una supuesta “actividad militar” en el espacio aéreo mexicano, al aclarar que no existe ningún riesgo ni prohibición para las aerolíneas nacionales ni para la operación de la aviación civil en México. La dependencia subrayó que el aviso no modifica en absoluto las condiciones de vuelo dentro del territorio nacional.

La precisión se da luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un NOTAM dirigido exclusivamente a operadores civiles estadounidenses, en el que se advierte sobre posibles interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Dichas afectaciones, de acuerdo con el aviso, podrían presentarse en zonas específicas sobre el agua, particularmente en el Golfo de California y el Pacífico mexicano.

Leer más: EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Nuevo Laredo este 17 de enero de 2026

El contenido de la alerta hace referencia a áreas dentro de las Regiones de Información de Vuelo, conocidas como FIR, que abarcan no solo territorio continental, sino también zonas marítimas y espacio aéreo hasta los 20 mil pies de altura sin límite superior. Estas regiones forman parte de la organización internacional del tráfico aéreo y no implican, por sí mismas, control operativo extranjero sobre el espacio aéreo mexicano.

Leer más: Frente frío 29 sacude a México con lluvias intensas, evento de Norte y contraste térmico extremo

La SICT fue enfática al señalar que la alerta no representa una restricción ni una suspensión de vuelos, sino una medida preventiva para operadores estadounidenses que transitan determinadas áreas marítimas. En ese sentido, aclaró que no hay implicaciones técnicas, regulatorias ni operativas para aerolíneas mexicanas ni para pilotos con matrícula nacional.

El gobierno mexicano destacó además que las posibles interferencias mencionadas ya han sido previamente identificadas y gestionadas en otros escenarios internacionales. De hecho, se trata de un tipo de NOTAM similar a los emitidos con anterioridad por la FAA en regiones como el Caribe, y que ahora se amplían al corredor del Pacífico, sin que ello haya generado afectaciones a la seguridad aérea.

Leer más: Ferry Vallarta entra en operación y apuesta por el turismo náutico como motor de reactivación regional

La dependencia reiteró que el espacio aéreo mexicano opera con normalidad y bajo estándares internacionales de seguridad, manteniendo comunicación permanente con autoridades aeronáuticas de otros países. Este intercambio de información forma parte de los protocolos habituales de cooperación internacional para garantizar la seguridad operacional y la gestión del tráfico aéreo.

Aunque el aviso estadounidense menciona “actividades militares”, no se especifica si estas corresponden a ejercicios de Estados Unidos o de México, ni se detallan maniobras concretas. Las zonas referidas incluyen áreas como Mazatlán Oceánica y sectores abiertos del Océano Pacífico, lo que refuerza el carácter preventivo del comunicado y no una situación de riesgo inminente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO